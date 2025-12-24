Росавиация: работа аэропорта Домодедово временно ограничена

В ночь на 24 декабря в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Пассажирам посоветовали следить за информацией на онлайн-табло. Возможны корректировки в расписании некоторых рейсов, говорится в материале.
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — сказано в сообщении.
За вечер 23 декабря над РФ перехватили 17 дронов. Они сбиты над пятью областями страны. В их числе Брянский, Курский, Белгородский, Калужский и Тульский регионы.