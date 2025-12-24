В городе ХМАО огромный засор из влажных салфеток вывел из строя канализацию. Фото

Засоры вывели из строя канализационные насосы.
В Нефтеюганске (ХМАО) за минувшую неделю два раза выходила из строя система канализации. Виной всему бытовые отходы. Так 23 декабря в двух районах авария была связана с пробкой из влажных салфеток.
Коммунальщики извлекли тонны нерасворимого мусора из канализации.
«Аварии на канализационных насосных станциях. Инцидент произошел сегодня на КНС-3, которая обслуживает 11, 11Б микрорайоны и значительную часть промышленных предприятий. Причина — пробка из влажных салфеток в системе водоотведения», — сообщила мэрия города в telegram-канале.
В настоящее время авария устранена, но без перебоев в работе канализации не обошлось. На прошлой неделе аналогичный случай вывел из строя канализационно-насосную станцию, обслуживающую часть 15 и 17 микрорайонов. Коммунальщики извлекли из труб тонну нерастворимого бытового мусора. Прочистка велась три дня в ручном режиме.