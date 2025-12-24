В городе ХМАО огромный засор из влажных салфеток вывел из строя канализацию. Фото

В настоящее время авария устранена, но без перебоев в работе канализации не обошлось. На прошлой неделе аналогичный случай вывел из строя канализационно-насосную станцию, обслуживающую часть 15 и 17 микрорайонов. Коммунальщики извлекли из труб тонну нерастворимого бытового мусора. Прочистка велась три дня в ручном режиме.