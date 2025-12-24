В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут женщины, которым в 2022 году исполнилось 55 лет, и мужчины, которым в тот год было 60. Соответственно, это женщины 1967 года рождения и мужчины, родившиеся в 1962-м», — сказал Нилов.
Он добавил, что с 2019 года — с момента старта пенсионной реформы по увеличению пенсионного возраста — действует норма, позволяющая выйти на пенсию на два года раньше закрепленного возраста при условии большого стажа работы: для женщин — это 37 лет и 42 для мужчин.
«То есть в 2026 году смогут также выйти на пенсию мужчины 1964 года рождения, если у них есть 42 года стажа. И женщины, родившиеся в 1969 году, — при стаже в 37 лет», — подчеркнул политик.
Нилов уточнил, что в этот страховой стаж входит только работа, период временной нетрудоспособности (больничный), а также с недавнего времени служба в армии и участие в СВО.
«Отмечу, что в 2027 году новых назначений пенсий по старости на общих основаниях не будет. А в 2028-м на пенсию выйдут те, кому в 2023 году исполнилось 55 и 60 лет — женщины и мужчины соответственно -, то есть граждане 1968 и 1963 годов рождения», — сказал глава думского комитета.