В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию

«Отмечу, что в 2027 году новых назначений пенсий по старости на общих основаниях не будет. А в 2028-м на пенсию выйдут те, кому в 2023 году исполнилось 55 и 60 лет — женщины и мужчины соответственно -, то есть граждане 1968 и 1963 годов рождения», — сказал глава думского комитета.