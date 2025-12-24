Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы «Роснано» Чубайса

Арест введён в качестве обеспечительной меры по иску корпорации «Роснано», заявившей требования на сумму 11,8 миллиарда рублей. В судебном акте указано, что данная мера обусловлена тем, что физические лица, к которым предъявлены требования, в настоящее время не находятся на территории Российской Федерации. Это, по мнению суда, создаёт риск невозможности исполнения будущего решения.
Ранее, в начале апреля 2025 года, «Роснано» уже подавала в арбитражный суд иск к группе бывших руководителей, включая Анатолия Чубайса, с требованием взыскать 5,6 миллиарда рублей. В том процессе фигурировали семь других экс-менеджеров: Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Борис Подольский, Герман Пихля, Дмитрий Пимкин и Николай Тычинин.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.