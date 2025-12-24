Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы «Роснано» Чубайса

Арест введён в качестве обеспечительной меры по иску корпорации «Роснано», заявившей требования на сумму 11,8 миллиарда рублей. В судебном акте указано, что данная мера обусловлена тем, что физические лица, к которым предъявлены требования, в настоящее время не находятся на территории Российской Федерации. Это, по мнению суда, создаёт риск невозможности исполнения будущего решения.