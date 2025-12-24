Ричмонд
Уитакер: мяч в переговорах по Украине находится на стороне РФ

Мяч находится на российском поле, участники переговоров ведут обсуждение четырёх документов, заявил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: Аргументы и факты

Мяч в переговорах по Украине находится на стороне Российской Федерации, заявил постпред США в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

«Мяч в настоящее время находится на российском поле», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире американского телеканала Fox News.

Кроме того, Уитакер отметил, что участники переговоров, касающихся урегулирования конфликта на Украине, ведут обсуждение четырёх документов. В частности, что речь идёт о мирном плане, состоящем из 20 пунктов.

«На столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира», — заявил он.

По словам Уитакера, у США «есть достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина». В настоящее время американская сторона в рамках переговоров с РФ стремится понять, на что «максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта».

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», — сказал он.

Встреча представителей Российской Федерации и США состоялась в Майами 20−21 декабря.

Ранее прзидент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и идут хорошо.

