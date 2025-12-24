Суд наложил арест на счета Чубайса по иску «Роснано»: дело касается 11,9 млрд рублей

АО «Роснано» подало иск в отношении бывшего президента компании Анатолия Чубайса. В результате суд наложил арест на его счета. Иск затронул сумму в почти 11,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в решении суда.
Кроме того, арестованы счета других фигурантов дела Анатолия Чубайса. В их числе бывший министр экономики Яков Уринсон, директор «УК “Роснано” Борис Подольский и другие. Отмечается, что ответчики “не заинтересованы” в сохранении средств на территории России.
«Заявление акционерного общества “Роснано” удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек», — утвердил суд.
Кроме того, 22 декабря под арест попал замгендиректора «Проминвеста» Андрей Горбенко. Его обвиняют в мошенничестве при поставках оборудования предприятиям ВПК.