Фура с газом взорвалась на трассе в Италии, подняв огненный шар в воздух

12 декабря газ взорвался в жилом доме в Калифорнии — в результате инцидента шесть человек пострадали. В свою очередь заместитель начальника пожарной охраны округа Аламеда Райан Нисимото заявил, что три человека были немедленно отправлены в больницу из-за полученных травм, еще трое получили более легкие травмы. Также на улице упали линии электропередачи.