Фура с газом взорвалась на трассе в Италии, подняв огненный шар в воздух

В Италии на автомагистрали Милан-Неаполь произошел мощный взрыв грузовика, перевозившего сжиженный газ. Об этом стало известно в среду, 24 декабря.
В результате столкновения двух фур в воздух взметнулся огромный огненный шар, а место аварии окутали густые клубы черного дыма от горящей техники.
По предварительной информации, обошлось без жертв. Оба водителя, по сообщениям местных СМИ, успели покинуть свои автомобили до момента детонации.
Сейчас на месте работают аварийные и пожарные службы. Причины столкновения и точные обстоятельства инцидента устанавливаются, передает Telegram-канал Shot.
12 декабря газ взорвался в жилом доме в Калифорнии — в результате инцидента шесть человек пострадали. В свою очередь заместитель начальника пожарной охраны округа Аламеда Райан Нисимото заявил, что три человека были немедленно отправлены в больницу из-за полученных травм, еще трое получили более легкие травмы. Также на улице упали линии электропередачи.