Ученые назвали точное время наступления астрономической весны в России

Равноденствие наблюдается дважды в году — в сентябре и марте. Название явления связано с тем, что в эти дни продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе и будет находиться над и под горизонтом ровно по 12 часов.