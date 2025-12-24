Стал известен размер прожиточного минимума в России на 2026 год

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения он окажется чуть выше — 20 644 рубля, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубля», — сказал Балынин.
Он уточнил, что в регионах России размеры прожиточных минимумов на душу населения и по основным социально-демографическим группам устанавливаются высшими исполнительными органами с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Прожиточный минимум в целом по РФ предназначен, например, для оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ; формирования федерального бюджета и другого», — объяснил эксперт.
В субъектах же прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни населения при разработке региональных социальных программ, для оказания государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, а также для формирования бюджетов субъектов.