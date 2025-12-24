В Узбекистане система автоматической фиксации нарушений ПДД оказалась открытой всем желающим в интернете: расследование TechCrunch

По данным TechCrunch, исследователь по безопасности Анураг Сен нашёл эту уязвимость в начале декабря. Он сообщил, что база данных системы раскрывает реальные геолокации камер, а также содержит миллионы фото- и видеозаписей проезжающих автомобилей. Анализ журналов системы показал: база была создана в сентябре 2024 года, а реальный мониторинг движения начался в середине 2025 года. Неизвестно, сколько времени система находилась в таком открытом доступе.