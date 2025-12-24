Идёт с гранатой: Дмитрук объяснил, как Зеленский довёл украинцев до убийств

«Звучит предельно жёстко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то идёт в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния», — написал Дмитрук в Telegram.