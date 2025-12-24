Киевский режим довёл жителей Украины до предельного отчаяния, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук, комментируя насильственную мобилизацию, которую организовал Зеленский.
Он уточнил, что мужчины, которые не хотят вступать в ряды Вооружённых сил Украины, готовы на крайние меры, в том числе убийство сотрудников территориальных центров комплектования.
«Звучит предельно жёстко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то идёт в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния», — написал Дмитрук в Telegram.
Он отметил, что эти случаи не являются единичными инцидентами, они представляют собой «симптомы глубокого внутреннего надлома общества».
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».
Также стало известно, что убегающий от сотрудников военкомата украинец сбил шлагбаумы на границе и сбежал в Венгрию.