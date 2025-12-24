Администрация Перми сообщила, куда жаловаться на неубранный снег во дворах

Из-за обильных осадков в Перми усилена ночная уборка снега.
Жители Перми могут подать жалобу на некачественную уборку снега во дворах и на придомовых территориях. Администрация города опубликовала алгоритм действий для решения подобных проблем. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«В случае, если у жителей города есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить в обслуживающую дом организацию. Если реакции не последовало, то в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241−09−02, 241−14−45, 241−13−54) и в районную администрацию», — говорится в сообщении. Власти поясняют, что из-за интенсивного дневного трафика и припаркованных машин вывезти снег сразу невозможно. Массовый вывоз на полигоны происходит ночью в течение 3−5 дней.
Отмечается, что с начала декабря в Перми выпало свыше 72 мм осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы осадков. За последние сутки было вывезено более 13 тысяч кубометров, а с начала декабря — свыше 112 тысячи кубометров метров снега. Для уборки снега ежедневно задействованы сотни единиц техники и дорожных рабочих. Так, 23 декабря на линии работали 206 машин и 163 человека.