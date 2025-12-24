Администрация Перми сообщила, куда жаловаться на неубранный снег во дворах

Отмечается, что с начала декабря в Перми выпало свыше 72 мм осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы осадков. За последние сутки было вывезено более 13 тысяч кубометров, а с начала декабря — свыше 112 тысячи кубометров метров снега. Для уборки снега ежедневно задействованы сотни единиц техники и дорожных рабочих. Так, 23 декабря на линии работали 206 машин и 163 человека.