Младший лейтенант Рогалев проник в тыл ВСУ и ликвидировал противника

Младший лейтенант Никита Рогалев вместе с группой солдат проник в тыл Вооруженных сил Украины и лично уничтожил трех украинских военных, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в ходе стрелкового боя в зоне проведения специальной военной операции младший лейтенант Никита Рогалев лично руководил группой при выполнении боевой задачи по ликвидации живой силы противника и украинской техники. Украинские солдаты вели минометный и артиллерийский обстрел.
«Группа под командованием Никиты скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника, лично уничтожил трёх военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря профессиональным действиям военнослужащего штурмовики РФ успешно выполнили боевую задачу.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.
Также стало известно, что российский военнослужащий с позывным Старый, получив тяжелое ранение головы, сумел вынести раненого сослуживца с поля боя. Под угрозой новых ударов ему удалось преодолеть около 16 километров и вывести сослуживца в безопасную зону, откуда того эвакуировали медики.