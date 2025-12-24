Льготная ипотека и финансирование: в России предложили новую меру поддержки молодых учёных

«“Справедливая Россия” настаивает, чтобы на эти цели выделялось не менее 7% ВВП страны. Только тогда можно будет добиться повышения зарплат ученых и оснащения научных центров нужной аппаратурой», — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.