Льготная ипотека и финансирование: в России предложили новую меру поддержки молодых учёных

В Госдуме хотят выделять на поддержку молодых учёных не менее 7% ВВП РФ.

Источник: Комсомольская правда

Госрасходы на поддержку молодых ученых в России должны составлять как минимум 7% от ВВП. Эти средства предлагается направить на повышение оплаты труда и оснащение научных центров. С подобным заявлением выступил лидер СРЗП Сергей Миронов.

«“Справедливая Россия” настаивает, чтобы на эти цели выделялось не менее 7% ВВП страны. Только тогда можно будет добиться повышения зарплат ученых и оснащения научных центров нужной аппаратурой», — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.

По его словам, для молодых ученых нужно создать специальную льготную ипотеку с низкой ставкой, аналогичную той, что уже несколько лет доступна программистам.

Депутат также считает необходимым развитие льготной социальной аренды жилья и увеличение нормативов по его предоставлению. Соответствующий законопроект, по его словам, уже внесен в Госдуму весной 2025 года.

До этого президент РФ Владимир Путин подтвердил создание научного флагмана на Дальнем Востоке.