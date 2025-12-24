Стало известно о размере убытков Польши от санкций против РФ

Санкции ЕС привели к падению польского экспорта в Россию более чем на 70%. Об этом следуют данные РИА Новости со ссылкой на Евростат.
Согласно статистике, за первые девять месяцев польские поставки в Россию упали до 1,9 млрд евро против 6,5 млрд евро за тот же период 2021 года. Таким образом, экспорт сократился на 71,2% после введения санкций.
При этом ежемесячные поступления от экспорта в Россию сократились более чем в три раза. Если в 2021 году они в среднем составляли 652,9 млн евро в месяц, то в текущем периоде упали до 188,2 млн.
Как подчеркивал ранее президент РФ Владимир Путин, новые санкции не скажутся на экономике страны.
