Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС

Новые регионы России с 1 января перейдут на единые стандарты ОМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые регионы России с 1 января 2026 года перейдут на единые стандарты системы обязательного медицинского страхования, рассказал РИА Новости председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.

«С 1 января во всех новых регионах система ОМС будет работать в общероссийском формате. Территориальные фонды новых регионов будут контролировать качество оказания медицинской помощи и защищать права граждан. На сегодняшний день практически все жители четырех регионов получили полисы ОМС», — рассказал Баланин.

Он отметил, что переход на единые общероссийские стандарты ОМС означает не просто перераспределение финансирования, а формирование равных возможностей для жителей новых регионов в получении качественной медпомощи.

«Благодаря их внедрению вырастет финансирование медицинских организаций, что, в свою очередь, позволит увеличить объемы и повысить медицинской помощи», — заключил Баланин.