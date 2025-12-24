Новые регионы России перейдут на единые стандарты ОМС

«С 1 января во всех новых регионах система ОМС будет работать в общероссийском формате. Территориальные фонды новых регионов будут контролировать качество оказания медицинской помощи и защищать права граждан. На сегодняшний день практически все жители четырех регионов получили полисы ОМС», — рассказал Баланин.