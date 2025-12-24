Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто стоит за угрозами США Каракасу

Монкада: угрозы США Каракасу вызваны интересом нефтяных корпораций.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада, угрозы военного вторжения со стороны США продиктованы стремлением обеспечить прибыли американских нефтяных гигантов.

«Правительство США угрожает вооруженным нападением на Венесуэлу, чтобы удовлетворить крупные нефтяные корпораций, в частности ConocoPhillips и ExxonMobil, которые являются пионерами в краже венесуэльской нефти», — рассказал он в рамках заседания СБ ООН.

Дипломат подчеркнул, что подобный обмен — кровь за нефть — является недостойным, не стоящим того и абсолютно недопустимым.

Накануне президента США Дональд Трамп снова прокомментировал задержание венесуэльских танкеров, сообщив, что Штаты конфискуют суда и перевозимую ими нефть.

На днях политолог Кирилл Коктыш объяснил, почему США нагнетает обстановку вокруг Венесуэлы. По его словам, если США установят контроль над ресурсами Венесуэлы, мировой рынок получит возможность временно компенсировать отсутствие российской нефти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше