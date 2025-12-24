«Правительство США угрожает вооруженным нападением на Венесуэлу, чтобы удовлетворить крупные нефтяные корпораций, в частности ConocoPhillips и ExxonMobil, которые являются пионерами в краже венесуэльской нефти», — рассказал он в рамках заседания СБ ООН.
Дипломат подчеркнул, что подобный обмен — кровь за нефть — является недостойным, не стоящим того и абсолютно недопустимым.
Накануне президента США Дональд Трамп снова прокомментировал задержание венесуэльских танкеров, сообщив, что Штаты конфискуют суда и перевозимую ими нефть.
На днях политолог Кирилл Коктыш объяснил, почему США нагнетает обстановку вокруг Венесуэлы. По его словам, если США установят контроль над ресурсами Венесуэлы, мировой рынок получит возможность временно компенсировать отсутствие российской нефти.