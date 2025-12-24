Московский планетарий объявил точное время наступления весны

Московский планетарий сообщил о точной дате наступления астрономической весны в России. Она начнется в 17:46 по московскому времени 20 марта 2026 года.
«Начало астрономической весны в Северном полушарии Земли — 20 марта в 17:46 мск. В этот момент произойдет весеннее равноденствие. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы. В Южном полушарии нашей планеты этот день станет началом астрономической осени», — сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.
Равноденствие происходит дважды в год — в марте и сентябре, когда продолжительность дня и ночи равна. Солнце в эти дни восходит точно на востоке и заходит на западе, находясь над горизонтом ровно 12 часов.
В 2026 году астрономическое лето начнется в России 21 июня (летнее солнцестояние) и завершится 23 сентября, в день осеннего равноденствия. Астрономическая зима наступит 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.