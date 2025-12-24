Дуров основательно взялся за донорство и вопрос ЭКО: он показал набросок логотипа для собственной программы

Предприниматель Павел Дуров вновь обратился к вопросу ЭКО. Он подчеркнул, что может создать свою программу донорства спермы. Стоит отметить, что у бизнесмена таким образом появилось на свет уже порядка сотни детей. Предприниматель опубликовал в соцсети набросок логотипа для возможной программы донорства.
Павел Дуров нарисовал его на бумаге в клетку. Внутри круга он написал «pd». Это может быть аббревиатурой его имени и фамилии.
«Только что сделал набросок логотипа для своей программы донорства спермы. Достаточно ли минималистично смотрится “pd” в круге?» — риторически вопросил предприниматель.
