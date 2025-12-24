Россиян предупредили о самых обидных новогодних уловках мошенников

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года мошенники активизируются — они придумывают новые уловки в расчете на предпраздничную суету и доверчивость граждан, рассказал агентству «Прайм» руководитель сектора направления «Информационная безопасность» Лиги Цифровой Экономики Сергей Тунчик.
«Например, используют розыгрыши билетов на концерты известных исполнителей или новогодние мероприятия в крупных городах. Для участия предлагается заполнить форму с персональными данными и банковскими реквизитами для оплаты комиссии в случае выигрыша. Однако никакого розыгрыша не проводится —с карты жертвы просто списываются деньги», — предупредил он.
Есть и мошенничество с набравшей популярность игрой «Тайный Санта». Злоумышленники организуют в соцсетях группы, рассылая всем один и тот же номер карты. Есть и случаи создания поддельных ресурсов, похожих на платформы для данной игры.
Нередко встречаются аферы с продажей билетов или туров с «большой скидкой», а также якобы «эксклюзивные» схемы, например, персональная выгода при брони отеля. Ни в коем случае нельзя оставлять на сторонних ресурсах персональные данные, а для денежных переводов надо использовать защищенный платежный шлюз. Никому не говорите код из СМС — его спрашивают только мошенники, заключил Тунчик.