Назван размер прожиточного минимума в РФ на 2026 год

Для трудоспособного населения эта сумма составит 20 644 рубля.
В России средний размер прожиточного минимума в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей. При этом для трудоспособного населения сумма увеличится до 20 644 рублей. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубля», — заявил эксперт. Информацию передают РИА Новости.
Уточняется, что для пенсионеров эта сумма составит 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубля. В регионах размер прожиточного минимума устанавливают местные власти.