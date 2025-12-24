Назван размер прожиточного минимума в РФ на 2026 год

В России средний размер прожиточного минимума в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей. При этом для трудоспособного населения сумма увеличится до 20 644 рублей. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.