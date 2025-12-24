Небензя: США напрямую притязают на недра Венесуэлы

Руководство Соединённых Штатов напрямую притязает на недра Венесуэлы, заявил постпред Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он уточнил, что американская сторона «бравурно оказывает давление» с целью смены власти в Венесуэле. Небензя прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Это прямое притязание на природные богатства и недра другого государства и открытое, если не сказать, бравурное, оказание военно-политического и экономического давления с целью смены неугодного режима», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле. Небензя назвал действия США актами пиратства.
«Свои установки США уже подкрепляют актами откровенного пиратства с целью захвата суверенных природных ресурсов, в чем мы все имели возможность убедиться за последнюю неделю», — заявил он.
Кроме того, Небензя отметил, что российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльского берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду Венесуэлы. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море, борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.
По словам Трампа, американская сторона намерена получить права на нефть в Венесуэле, которые у США якобы «отняли». Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ответ подчеркнул, что венесуэльские нефть и другие ресурсы принадлежат народу страны.
Ранее сообщалось, что военные Соединённых Штатов перехватили третий нефтяной танкер около Венесуэлы.