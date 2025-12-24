Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: США напрямую притязают на недра Венесуэлы

Власти США напрямую притязают на недра Венесуэлы, это давление с целью смены власти, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Источник: Аргументы и факты

Руководство Соединённых Штатов напрямую притязает на недра Венесуэлы, заявил постпред Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Он уточнил, что американская сторона «бравурно оказывает давление» с целью смены власти в Венесуэле. Небензя прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Это прямое притязание на природные богатства и недра другого государства и открытое, если не сказать, бравурное, оказание военно-политического и экономического давления с целью смены неугодного режима», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле. Небензя назвал действия США актами пиратства.

«Свои установки США уже подкрепляют актами откровенного пиратства с целью захвата суверенных природных ресурсов, в чем мы все имели возможность убедиться за последнюю неделю», — заявил он.

Кроме того, Небензя отметил, что российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльского берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду Венесуэлы. По его словам, США незаконно ликвидируют гражданские суда в Карибском море, борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом.

По словам Трампа, американская сторона намерена получить права на нефть в Венесуэле, которые у США якобы «отняли». Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ответ подчеркнул, что венесуэльские нефть и другие ресурсы принадлежат народу страны.

Ранее сообщалось, что военные Соединённых Штатов перехватили третий нефтяной танкер около Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше