Названа самая популярная буква в русском языке

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Буква «А» является самой популярной в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
«По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите — “А”. И, если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке “А”. Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово “хорошо” слышится как “харашо”, — говорится в сообщении.
В Институте добавили, что некоторые лингвисты заявляют о популярности буквы «О», однако в звучащей речи эта буква также превращается в звук «А».
«Вспомните коварные орфографические диктанты в школе! В детстве мы задавались вопросом, как правильно: “карова” или “корова”? “Сабака” или “собака”? Даже носителям языка это сложно, не говоря об иностранцах, изучающих русский язык», — заключили в Институте Русистики.