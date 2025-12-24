Ричмонд
Названа самая популярная буква в русском языке

РИА Новости: Институте Русистики назвал букву А самой популярной в русском языке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Буква «А» является самой популярной в русском языке, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.

«По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите — “А”. И, если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке “А”. Мы говорим о литературной норме, а в русском языке существует явление редукции, когда слово “хорошо” слышится как “харашо”, — говорится в сообщении.

В Институте добавили, что некоторые лингвисты заявляют о популярности буквы «О», однако в звучащей речи эта буква также превращается в звук «А».

«Вспомните коварные орфографические диктанты в школе! В детстве мы задавались вопросом, как правильно: “карова” или “корова”? “Сабака” или “собака”? Даже носителям языка это сложно, не говоря об иностранцах, изучающих русский язык», — заключили в Институте Русистики.