Новые регионы РФ изменят единый стандарт медстрахования: вот что их ждет в 2026 году

РИАН: новые регионы РФ перейдут на единые стандарты ОМС с 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Переход новых регионов России на единые стандарты медстрахования запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщил председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.

«С 1 января во всех новых регионах система ОМС будет работать в общероссийском формате. Территориальные фонды новых регионов будут контролировать качество оказания медицинской помощи и защищать права граждан. На сегодняшний день практически все жители четырех регионов получили полисы ОМС», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Баланин отметил, что унификация системы ОМС направлена на достижение реального равенства граждан новых регионов в получении полноценной медпомощи, выходя далеко за рамки простого перераспределения средств.

Эксперт подчеркнул, что нововведение позволит увеличить объемы и повысить качество медицинской помощи.

Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, страна намерена добиваться международного признания новых территорий.