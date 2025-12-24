Новые регионы РФ изменят единый стандарт медстрахования: вот что их ждет в 2026 году

Переход новых регионов России на единые стандарты медстрахования запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщил председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.
«С 1 января во всех новых регионах система ОМС будет работать в общероссийском формате. Территориальные фонды новых регионов будут контролировать качество оказания медицинской помощи и защищать права граждан. На сегодняшний день практически все жители четырех регионов получили полисы ОМС», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Баланин отметил, что унификация системы ОМС направлена на достижение реального равенства граждан новых регионов в получении полноценной медпомощи, выходя далеко за рамки простого перераспределения средств.
Эксперт подчеркнул, что нововведение позволит увеличить объемы и повысить качество медицинской помощи.
Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, страна намерена добиваться международного признания новых территорий.