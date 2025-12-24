Нейропсихолог рассказала, какие зимние игры полезны детям

Зимой детям особенно полезно проводить время на свежем воздухе. Активные игры развивают не только тело, но и мозг. Нейропсихолог Диляра Сагутдинова рассказала KP.RU, какие зимние игры и виды спорта особенно полезны для детей.
«Все зимние виды спорта, актуальные сейчас — коньки, лыжи, хоккей — улучшают кровообращение, в том числе и мозга. Даже обычная ходьба на свежем воздухе может разгрузить ребенка, позволит ему переключиться с тех же гаджетов или уроков на самые простые вещи, например, на созерцание природы (если прогулка в парке)», — пояснила эксперт.
Специалист посоветовала выделять хотя бы 20 минут в день для игр на улице без телефона. Подросткам можно предложить сделать несколько кругов вокруг дома, а с младшими школьниками гулять всей семьей, кувыркаться в снегу и наблюдать за природой.
По мнению Сагутдиновой, такие занятия не только укрепляют здоровье, но и развивают когнитивные функции ребенка, создавая полезные привычки и стимулируя физическое и эмоциональное развитие.
Ранее врач-травматолог Александр Саутенко рассказал, как заметить признаки переохлаждения у ребенка во время зимних прогулок.