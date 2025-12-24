Нейропсихолог рассказала, какие зимние игры полезны детям

«Все зимние виды спорта, актуальные сейчас — коньки, лыжи, хоккей — улучшают кровообращение, в том числе и мозга. Даже обычная ходьба на свежем воздухе может разгрузить ребенка, позволит ему переключиться с тех же гаджетов или уроков на самые простые вещи, например, на созерцание природы (если прогулка в парке)», — пояснила эксперт.