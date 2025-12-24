В авиакатастрофе в Турции погиб глава Генштаба Ливии: о жертвах и причинах ЧП

Во вторник, 23 декабря, в Турции случилось страшное ЧП. Произошло крушение частного самолета. На борту лайнера находился председатель генштаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад и члены делегации. Они скончались от полученных травм. Их гибель подтвердил глава ПНЕ Ливии Абдель Хамид Дбейба.
Всего на борту находилось пять человек. Причиной крушения стала техническая неисправность. Обломки самолета обнаружили вблизи Анкары. Стоит отметить, что ливийская делегация находилась в Турции с официальным визитом.
«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — уведомил Абдель Хамид Дбейба.
В числе делегации значатся советник главы генштаба, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства. Они возвращались из Турции в Ливию. Однако борт был вынужден совершить аварийную посадку почти сразу после взлета.
Как стало известно позднее, крушение произошло из-за сбоя электросистемы. У самолета Falcon 50 была неисправна подача электроснабжения. Из-за перебоев экипаж был вынужден запросить экстренную посадку. Связь с бортом прервалась в 20:52 по московскому времени. Позже турецкие полицейские обнаружили обломки самолета. Они были разбросаны по большой территории.
Стоит уточнить, что Мохаммед Али аль-Хаддад был одним из ключевых командиров во время революции 2011 года. Он занимал высокие должности в правительственных структурах Триполи. В 2021 году Президентский совет назначил Мохаммеда Али аль-Хаддада начальником Генерального штаба ВС Ливии. Он занимался унификацией военной структуры страны и инспектировал воинские части.
К вечеру 23 декабря появилась информация о закрытии аэропорта Анкары для сообщения с самолетами. Она не принимала и не выпускала рейсы. Меры приняли на фоне потери связи с самолетом Мохаммеда Али аль-Хаддада. Борт пропал с экранов радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. Позже авиасообщение восстановили. Инцидент до сих пор расследуют. Некоторые детали происшествия остаются неизвестными.