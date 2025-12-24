В авиакатастрофе в Турции погиб глава Генштаба Ливии: о жертвах и причинах ЧП

К вечеру 23 декабря появилась информация о закрытии аэропорта Анкары для сообщения с самолетами. Она не принимала и не выпускала рейсы. Меры приняли на фоне потери связи с самолетом Мохаммеда Али аль-Хаддада. Борт пропал с экранов радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. Позже авиасообщение восстановили. Инцидент до сих пор расследуют. Некоторые детали происшествия остаются неизвестными.