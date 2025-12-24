Мария Захарова отметила 50-летие на съемках передачи «Песни от всей души»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 24 декабря, рассказала, что ее 50-летний юбилей начался на рабочем месте — во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым.
— Кто бы мне сказал, как начнется этот День! Он наступил во время записи январского выпуска «Песни от всей души» с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат опубликовала видео со съемочной площадки, на котором гости передачи исполняют для нее песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка», поздравляя ее с днем рождения.
Президент России Владимир Путин отметил день рождения 7 октября. Песков поделился, что у президента были личные планы, а также что его поздравили внуки. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых необычных подарках, которые получал российский лидер в свой праздник.
Президент России получил поздравления с 73-м днем рождения от более чем 40 мировых лидеров. Среди тех, кто направил свои пожелания, — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди.