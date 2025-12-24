Земля подойдет на минимальное расстояние к Солнцу: вот когда это произойдет

«3 января 2026 года в 20:15 мск Земля окажется в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Расстояние между Солнцем и нашей планетой в этот день минимальное в году и составляет 147 099 586,2593 км, а видимый диаметр Солнца — наибольший в 2026 году», — сообщили ТАСС в пресс-службе.