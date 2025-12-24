Земля подойдет на минимальное расстояние к Солнцу: вот когда это произойдет

3 января 2026 года произойдет перигелий — сближение Земли с Солнцем на самое короткое в году расстояние. В результате на профессиональных снимках солнечный диск будет казаться крупнее по сравнению с июльскими изображениями, сделанными в афелии. Об этом следует из сообщения пресс-службы Московского планетария.
Как пояснили ученые, наиболее убедительно разницу между видимыми размерами солнечного диска в перигелии и афелии можно продемонстрировать, поместив профессиональные снимки рядом.
«3 января 2026 года в 20:15 мск Земля окажется в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Расстояние между Солнцем и нашей планетой в этот день минимальное в году и составляет 147 099 586,2593 км, а видимый диаметр Солнца — наибольший в 2026 году», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
При этом астрономы призвали соблюдать меры безопасности: использование специальных фильтров обязательно как для визуального наблюдения Солнца, так и для его фотографирования во избежание травм глаз.
Накануне на Солнце произошло редкое явление в виде черной вспышки.