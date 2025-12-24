Парень из Пензы отдал мошенникам 820 тысяч рублей за заказ проститутки

Ему сначала перевели восемь тысяч рублей на карту. Затем злоумышленник сообщил, что для «защиты девушки» нужно внести ещё 49 тысяч. Юноша, не заподозрив обмана, перевёл и эту сумму. Потом под разными предлогами у него выманили ещё 765 тысяч рублей. Встреча так и не состоялась. Только когда незнакомец перестал отвечать на звонки, парень понял, что его обманули.