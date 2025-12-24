Парень из Пензы отдал мошенникам 820 тысяч рублей за заказ проститутки

По данным полиции, 18-летний парень увидел в Сети объявление об оказании интимных услуг и сразу же позвонил по указанному номеру. Собеседник согласился на встречу, но потребовал предоплату.
Ему сначала перевели восемь тысяч рублей на карту. Затем злоумышленник сообщил, что для «защиты девушки» нужно внести ещё 49 тысяч. Юноша, не заподозрив обмана, перевёл и эту сумму. Потом под разными предлогами у него выманили ещё 765 тысяч рублей. Встреча так и не состоялась. Только когда незнакомец перестал отвечать на звонки, парень понял, что его обманули.
По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Полиция ищет преступника. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее Life.ru сообщал, как мошенники лишили пенсионерку из Петербурга четырёх квартир и 31 млн рублей. Всё случилось с 65-летней медработницей из Эстонии, которая попала в сети аферистов. Злоумышленники разыграли спектакль с фейковой «спецоперацией против аферистов», заставив женщину поверить в экстренную угрозу.
