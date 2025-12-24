В Хабаровске на площади Ленина появилась ледяная горка

На главной площади Хабаровска — площади Ленина — завершили монтаж ледяной горки. Об этом сообщает Max‑канал Хабаровск и другие новости.
Сейчас горка закрыта для катания: лестницу обнесли предупредительной красной лентой, специалисты проводят финальные проверки безопасности. Горожанам остаётся только любоваться новым зимним аттракционом и ждать официального открытия.
Тем временем соседний каток уже принимает посетителей. С момента запуска его посетили сотни хабаровчан — от уверенных фигуристов до тех, кто впервые встал на лёд. Особенно оживлённо здесь по вечерам: семьи с детьми, молодёжные компании и пары наслаждаются зимними развлечениями.
Ещё недавно в городских соцсетях активно обсуждали отсутствие горки на площади. Многие вспоминали, как в прошлые годы это место становилось центром зимнего веселья: дети катались с горки, взрослые фотографировались на фоне праздничных декораций.
Реакция горожан не осталась без внимания: в минувшие выходные начались работы по заливке горки. Специалисты поэтапно создавали прочный ледяной спуск, контролируя качество каждого слоя. Сегодня конструкция полностью готова и ждёт своего часа.
Как только горка пройдёт все проверки и будет признана безопасной для посетителей, об открытии сообщат дополнительно. А пока хабаровчане могут провести время на действующем катке — там праздничное настроение уже в самом разгаре.