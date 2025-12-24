Маркировка выявила 800 тонн некачественной воды и молочки для учреждений

В эксперименте по маркировке продукции для соцучреждений, который длился с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2025 года, приняли участие семь субъектов РФ — Краснодарского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского краев, Московской и Новосибирской областей и Санкт-Петербурга.
«Еще в этом году мы провели эксперимент по выявлению небезопасной продукции при госзакупках в социальные учреждения — в первую очередь это молочные продукты и вода для школ, больниц, училищ и так далее… И мы обнаружили свыше 800 тонн небезопасной продукции», — сказал Дубин.
Он объяснил, что после того, как на кассах российских магазинов был введен разрешительный режим, недобросовестные участники рынка пытаются переориентировать поток сомнительной продукции в соцорганизации.
Всего в эксперименте участвовали 1,7 тысячи организаций. «Для них было важно проверить поставщиков и не допустить попадания сомнительной продукции на стол к детям и социально незащищенным людям», — добавил Дубин.