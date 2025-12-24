Маркировка выявила 800 тонн некачественной воды и молочки для учреждений

«Еще в этом году мы провели эксперимент по выявлению небезопасной продукции при госзакупках в социальные учреждения — в первую очередь это молочные продукты и вода для школ, больниц, училищ и так далее… И мы обнаружили свыше 800 тонн небезопасной продукции», — сказал Дубин.