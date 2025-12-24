Отделение медицинской реабилитации открылось в больнице Владивостока

Во Владивостоке на базе клинической больницы № 2 начало работу новое отделение медицинской реабилитации. Оно позволит вывести восстановительное лечение на современный уровень и повысить качество медицинской помощи для жителей Приморья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В краевом минздраве рассказали, что теперь пациенты смогут проходить весь путь лечения — от хирургического этапа до восстановления — в одном медицинском учреждении.
В новом отделении для пациентов разрабатывают индивидуальные программы реабилитации. Восстановление проходит под постоянным наблюдением команды специалистов. Отделение оснастили современным реабилитационным оборудованием, которое закупили за счет средств краевого бюджета. Общий объем финансирования ремонтных работ и оснащения составил около 20 миллионов рублей. Перед началом работы медицинский персонал прошел специализированное обучение, в том числе с участием столичных экспертов.
«Восстановление — ключевой этап возвращения человека к полноценной жизни. Благодаря поддержке краевого правительства и внедрению современных технологий этот этап в нашей больнице стал более доступным и эффективным», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Владивостокской клинической больницы № 2 Анастасия Колесникова.
По словам врача, в новом отделении пациентам помогают восстановить двигательную активность, координацию, мышечную силу и равновесие. Здесь проходят реабилитацию жители Приморья после эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов, тяжелых травм и оперативных вмешательств, в том числе после дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, медицинская реабилитация в регионе сегодня доступна в 12 государственных учреждениях во Владивостоке, Уссурийске, Спасске, Находке, Дальнегорске и Арсеньеве.