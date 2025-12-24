Отделение медицинской реабилитации открылось в больнице Владивостока

В новом отделении для пациентов разрабатывают индивидуальные программы реабилитации. Восстановление проходит под постоянным наблюдением команды специалистов. Отделение оснастили современным реабилитационным оборудованием, которое закупили за счет средств краевого бюджета. Общий объем финансирования ремонтных работ и оснащения составил около 20 миллионов рублей. Перед началом работы медицинский персонал прошел специализированное обучение, в том числе с участием столичных экспертов.