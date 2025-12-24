Ричмонд
Мошенники обманывают россиян под видом игры в «Тайного Санту»

РИА Новости: мошенники перед Новым годом предлагают сыграть в «Тайного Санту».

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Злоумышленники приглашают россиян сыграть в «Тайного Санту», а для получения подарка от незнакомого человека предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой, выяснило РИА Новости.

Мошенники перед Новым годом предлагают россиянам в мессенджерах сыграть в «Тайного Санту» и получить подарок от незнакомого человека. Для этого необходимо выполнить условие — подписаться на ряд Telegram-каналов.

После выполнения всех условий жертва получает ссылку, где якобы содержится информация о способе получения подарка. Однако ссылка фишинговая, перейдя по ней, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.