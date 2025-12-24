Волонтеры просят жителей Екатеринбурга проверить подъезды в поисках исчезнувшего мужчины

Екатеринбуржцев просят осмотреть подъезды на нескольких улицах.
В Екатеринбурге разыскивают 36-летнего Кирилла Цветкова с особенностями здоровья, который пропал 22 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обратились к жителям Железнодорожного района с просьбой осмотреть подъезды и близлежащие магазины, где он мог спрятаться от мороза.
«По пути на работу, в магазин или по делам — посмотрите по сторонам, возможно, рядом с вами прямо сейчас идет Кирилл. В силу особенностей здоровья, он вторые сутки не может вернуться домой. Возможно, он сейчас находится в вашем подъезде или в ближайшем магазине, прячась от мороза», — говорится в обращении волонтеров, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы поисков просят жителей особенно внимательно проверить подъезды домов на более чем двадцати улицах района, включая Соликамскую, Строителей, Маневровую, Ватутина, Техническую, Минометчиков, проспект Седова и другие. Среди примет — рост 166 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Пропавший был одет в черное. Любую информацию о местонахождении Кирилла просят сообщать на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8−800−700−54−52.