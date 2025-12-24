Россияне рассказали, откуда берут деньги на празднование Нового года

«68,7% россиян ценят в празднике в первую очередь семейное тепло и отдых. Для 47,6% из них Новый год — это повод порадовать близких, но в разумных рамках, а каждый пятый (21%) считает его семейным праздником, на который не жалко денег. 16,9% от общего числа опрошенных ценят в нем прежде всего возможность отдохнуть. Для 10,7% опрошенных праздник ассоциируется со стрессом», — сообщается в исследовании.