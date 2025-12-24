Ричмонд
В Новосибирске арестовали Mitsubishi Lancer за штрафы на 177 тысяч

На разъезде Иня в Новосибирске сотрудники ДПС и судебные приставы провели совместную плановую проверку. В ходе рейда мобильный терминал системы «Дорожный пристав» выявил автомобилиста, накопившего внушительное количество штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Значительная задолженность обнаружилась у владельца Mitsubishi Lancer. После остановки автомобиля судебный пристав-исполнитель сообщил 23-летнему водителю, что за ним числится 56 неоплаченных административных штрафов в области дорожного движения. Общая сумма долга составила 177 тысяч рублей.

Несмотря на то, что молодой человек пообещал погасить долг до Нового года, на месте было принято решение об аресте транспортного средства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что против «дрифтеров» в Калининском районе Новосибирска было составлено 90 административных протоколов.