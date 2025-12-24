В Красноярском крае с 31 декабря будет действовать режим повышенной готовности

В Красноярском крае вводят режим повышенной готовности. Он будет действовать в период новогодних каникул — с 31 декабря по 11 января. Об этом рассказали в региональном правительстве. 23 декабря новый мэр Красноярска Сергей Верещагин провел заседание, на котором приняли решения по здравоохранению, социальной помощи, оплате труда, финансам и безопасности. Одной из обсуждаемых тем стал режим повышенной готовности.