В Новосибирской области усилили меры безопасности перед Новым годом

В частности, в парковых зонах запретили использование пиротехнических изделий, а также ввели ограничения на полёты беспилотных летательных аппаратов. Для повышения уровня общественной безопасности на площадках проведения праздничных мероприятий дополнительно привлекут сотрудников частных охранных организаций и представителей народных дружин. Все они прошли инструктаж по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.