В Новосибирской области усилили меры безопасности перед Новым годом

Охрану порядка также будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области накануне новогодних и рождественских праздников введены дополнительные меры безопасности. Соответствующие решения были приняты 22 декабря на заседании антитеррористической комиссии, сообщили на официальном сайте регионального правительства.

В частности, в парковых зонах запретили использование пиротехнических изделий, а также ввели ограничения на полёты беспилотных летательных аппаратов. Для повышения уровня общественной безопасности на площадках проведения праздничных мероприятий дополнительно привлекут сотрудников частных охранных организаций и представителей народных дружин. Все они прошли инструктаж по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территориях культурно-массовых мероприятий, в снежных и ледовых городках установят системы видеонаблюдения, специальные ограждения и контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами. Охрану порядка также будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии.