Акцию «Елка желаний» запустили в Хабаровске в Восточном военном округе

В Восточном военном округе началась традиционная новогодняя акция «Елка желаний». В Хабаровске праздничную встречу для детей организовали в окружном доме офицеров. Гостями стали ребята из семей военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Для детей подготовили новогоднюю программу с играми, хороводами и конкурсами. По традиции, в зале появился главный символ праздника — Дед Мороз. В этот раз его роль исполнил временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он достал из мешка конверты с письмами и вслух зачитал заветные желания ребят, заверив, что ни одно из них не останется без внимания.
Как выяснилось, самым популярным желанием стало предложение прокатиться на настоящем боевом танке. Именно его чаще всего дети писали в своих письмах. Это пожелание уже начали воплощать в жизнь.
В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск ВВО для ребят организуют экскурсию. Дети смогут увидеть образцы бронетехники разных лет — от машин времен Великой Отечественной войны до современных танков, которые сегодня стоят на вооружении армии. Завершением программы станет поездка на боевом танке под присмотром военнослужащих.
Акция «Елка желаний» проходит и в других воинских частях Восточного военного округа. Командиры объединений и армейского корпуса лично участвуют в исполнении новогодних желаний детей, чьи отцы сейчас выполняют воинский долг.