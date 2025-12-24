Акцию «Елка желаний» запустили в Хабаровске в Восточном военном округе

Для детей подготовили новогоднюю программу с играми, хороводами и конкурсами. По традиции, в зале появился главный символ праздника — Дед Мороз. В этот раз его роль исполнил временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он достал из мешка конверты с письмами и вслух зачитал заветные желания ребят, заверив, что ни одно из них не останется без внимания.