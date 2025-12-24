Позиция Будапешта, Братиславы и Праги по многомиллиардному кредиту украинской стороне отражает мнение не только жителей Венгрии, Словакии и Чехии, но и многих других европейцев, заявил Алексей Пушков.
Сенатор уточнил, что «политика принуждения к поддержке замыслов ЕК» на самом деле вызывает отторжение в ЕС.
«Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — написал Пушков в Telegram.
По словам Пушкова, опросы в «некогда бешено проевропейской» Польше демонстрируют, что 25 процентов поляков поддерживают выход Варшавы из ЕС.
Напомним, в Бельгии состоялся саммит, по результатам которого в ЕС временно отказались от изъятия активов Российской Федерации. При этом в ЕС решили предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из своего бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита украинской стороне.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в планах ЕС по финансированию украинской стороны. Он назвал их идеи «безумными».