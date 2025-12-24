Ричмонд
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине

Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита Украине, сенатор Алексей Пушков оценил это решение.

Источник: Аргументы и факты

Позиция Будапешта, Братиславы и Праги по многомиллиардному кредиту украинской стороне отражает мнение не только жителей Венгрии, Словакии и Чехии, но и многих других европейцев, заявил Алексей Пушков.

Сенатор уточнил, что «политика принуждения к поддержке замыслов ЕК» на самом деле вызывает отторжение в ЕС.

«Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев», — написал Пушков в Telegram.

По словам Пушкова, опросы в «некогда бешено проевропейской» Польше демонстрируют, что 25 процентов поляков поддерживают выход Варшавы из ЕС.

Напомним, в Бельгии состоялся саммит, по результатам которого в ЕС временно отказались от изъятия активов Российской Федерации. При этом в ЕС решили предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из своего бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита украинской стороне.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в планах ЕС по финансированию украинской стороны. Он назвал их идеи «безумными».

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше