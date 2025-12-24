Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

«В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут женщины, которым в 2022 году исполнилось 55 лет, и мужчины, которым в тот год было 60. Соответственно, это женщины 1967 года рождения и мужчины, родившиеся в 1962-м», — сказал он для РИА Новости.