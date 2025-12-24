Ричмонд
Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

На пенсию в 2026 году выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года и мужчины 1962 года рождения. Об этом проинформировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В 2026 году на страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут женщины, которым в 2022 году исполнилось 55 лет, и мужчины, которым в тот год было 60. Соответственно, это женщины 1967 года рождения и мужчины, родившиеся в 1962-м», — сказал он для РИА Новости.

Нилов добавил, что норма о досрочном выходе на пенсию (на два года раньше) при большом стаже — 37 лет для женщин и 42 года для мужчин — действует с момента старта реформы в 2019 году.

Нилов уточнил, что в стаж засчитывается только работа, больничные, а также армейская служба и участие в СВО.

Как подчеркивал российский глава Владимир Путин ранее, с 1 января 2026 года в России будут проиндексированы пенсии по старости на 7,6%.