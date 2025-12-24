Ещё в двух селах в Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Распоряжения об установлении карантина в селе Борцово Тогучинского района и на территории железнодорожной станции Сельская в Искитимском районе были опубликованы на официальном сайте регионального правительства.
Ограничительные меры будут действовать там с 25 декабря 2025 года до 22 февраля 2026 года.
Эпизоотическими очагами в обоих случаях стали личные подсобные хозяйства. В селе Борцово очаг зарегистрирован по адресу: улица Центральная, дом 4. В Искитимском районе — на улице Центральной, дом 713.
На территориях, признанных эпизоотическими очагами, действует ряд запретов. Среди прочего там запрещен ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, за исключением вакцинированных в течение 179 календарных дней. Посещение очагов посторонними лицами также запрещено. Право находиться там имеют только проживающие там, сотрудники госветслужбы и специалисты, занимающиеся ликвидацией угрозы.
На территориях, прилегающих к эпизоотическим очагам также устанавливаются некоторые запреты.
