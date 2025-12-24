Ещё в двух селах в Новосибирской области ввели карантин по бешенству

На территориях, признанных эпизоотическими очагами, действует ряд запретов. Среди прочего там запрещен ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, за исключением вакцинированных в течение 179 календарных дней. Посещение очагов посторонними лицами также запрещено. Право находиться там имеют только проживающие там, сотрудники госветслужбы и специалисты, занимающиеся ликвидацией угрозы.