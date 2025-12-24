Губернатор наградил еще 34 жителей Красноярского края за вклад в его развитие

Их получили работники промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, образования, ЖКХ, здравоохранения и других отраслей.
Труд жителей был отмечен орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Почётной грамотой и Благодарностью президента Российской Федерации.
Почётное звание «Заслуженный работник Российской Федерации» присвоено 7 жителям края, ещё 15 человек удостоены краевых почётных званий.
Кроме того, за выдающиеся заслуги и вклад в развитие региона губернатор вручил нагрудный знак «За выслугу лет на службе Красноярскому краю» третьей степени — 20 лет, а также краевые знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За активную гражданскую позицию».
Глава края отметил, что каждая награда — оценка заслуг наших земляков и их коллективов, а из их достижений складываются успехи всего края.
«Я хочу вас поблагодарить за год напряжённой работы, за те испытания, которые вы преодолели, за тот вызов, который вы принимали и делали даже больше, чем от вас ждали», — обратился Михаил Котюков к присутствующим.