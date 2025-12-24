Госавтоинспекция Новосибирской области изменит график работы на праздники

С 4 по 8 января услуги можно будет получить только в двух пунктах Новосибирска: в 1-м регистрационном отделении на Бородина, 60 и в 4-м на Нижегородской, 272. Обычный режим работы для всех подразделений возобновится 9 января, а отделения, расположенные в филиалах ГАУ НСО «МФЦ», начнут работать с 12 января.