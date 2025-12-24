Госавтоинспекция Новосибирской области изменит график работы на праздники

На период новогодних праздников Госавтоинспекция Новосибирской области перейдёт на специальный режим работы. С 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года все подразделения по регистрации и экзаменам будут закрыты для приёма граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возобновление работы начнётся 3 января, однако два отделения — 2-е регистрационное отделение МРЭО в Новосибирске (Курчатова, 38) и 2-е регистрационное отделение 1 МОЭТНиРАМТС в Чулыме (Ленина, 34) — в этот день работать не будут.
С 4 по 8 января услуги можно будет получить только в двух пунктах Новосибирска: в 1-м регистрационном отделении на Бородина, 60 и в 4-м на Нижегородской, 272. Обычный режим работы для всех подразделений возобновится 9 января, а отделения, расположенные в филиалах ГАУ НСО «МФЦ», начнут работать с 12 января.