Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые сообщили об открытии нового вида динозавра: он имел особенный коготь

В России установили новый вид динозавра, он воровал яйца у сородичей.

Источник: Комсомольская правда

Открыт новый вид динозавра, он получил название «манипулоникс». По словам директора Палеонтологического института Алексея Лопатина, этот динозавр обладал уникальным когтем, предназначенным для воровства яиц у себе подобных.

«Редуцированные передние конечности манипулоникса обладали необычной функцией — с помощью огромного когтя и нескольких дополнительных шипов этот динозавр прокалывал и удерживал в лапах яйца более крупных динозавров», — рассказали в Институте для РИА Новости.

Тогда профессор РАН Александр Аверьянов пояснил, что изначально ученые предполагали, будто большой коготь служил динозавру для извлечения из земли термитов и насекомых.

Находка была сделана в рамках советско-монгольской палеонтологической экспедиции в пустыне Гоби. Сотрудник Палеонтологического института Валерий Решетов обнаружил там скелет небольшого хищного динозавра на позднемеловом местонахождении Хермин-Цав.

Ранее KP.RU сообщал, что на Земле была обнаружена неизвестная форма древней жизни — это крошечные сферы с диаметром всего несколько микрон.