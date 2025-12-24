Ученые сообщили об открытии нового вида динозавра: он имел особенный коготь

Открыт новый вид динозавра, он получил название «манипулоникс». По словам директора Палеонтологического института Алексея Лопатина, этот динозавр обладал уникальным когтем, предназначенным для воровства яиц у себе подобных.
«Редуцированные передние конечности манипулоникса обладали необычной функцией — с помощью огромного когтя и нескольких дополнительных шипов этот динозавр прокалывал и удерживал в лапах яйца более крупных динозавров», — рассказали в Институте для РИА Новости.
Тогда профессор РАН Александр Аверьянов пояснил, что изначально ученые предполагали, будто большой коготь служил динозавру для извлечения из земли термитов и насекомых.
Находка была сделана в рамках советско-монгольской палеонтологической экспедиции в пустыне Гоби. Сотрудник Палеонтологического института Валерий Решетов обнаружил там скелет небольшого хищного динозавра на позднемеловом местонахождении Хермин-Цав.
Ранее KP.RU сообщал, что на Земле была обнаружена неизвестная форма древней жизни — это крошечные сферы с диаметром всего несколько микрон.