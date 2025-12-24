Названы лучшие для наблюдений в России звездопады

Первый из самых удачных для наблюдения в РФ звездопадов произойдет 22 апреля. В ночь пика Лирид прогнозируется от 18 до 90 «падающих звезд» в час. 12 августа максимальной мощности в 100 метеоров в час достигнет поток Персеиды. 8 октября, в ночь звездопада Дракониды, астрономы пока ожидают около 5 метеоров в час, но этот поток может давать всплески до 100 и даже 400 вспышек в небе.