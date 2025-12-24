В Индии раскрыли заговор: главу семейства убили ради больших страховых выплат

В индийской деревне Потатурпеттай произошло убийство. Двое сыновей расправились с отцом ради больших страховых выплат. Для этого они запустили в дом ядовитую змею. Об этом пишет CNN-News18.
По версии следствия, о гибели мужчины сообщили его сыновья. Они должны были получить страховые выплаты после его смерти. Однако семейный заговор раскрыли.
Сыновья заранее застраховали отца на 30 миллионов рупий. Чтобы совершить убийство, молодые люди купили кобру. Она заползла в дом и ужалила отца семейства.
Ранее 17-летний подросток в порыве гнева убил мать и ранил младшего брата. Он схватил кухонный нож и нанес жертве множество ударов. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Остается неизвестным, что послужило мотивом для убийства.