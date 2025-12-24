В Хабаровске открыли третью ледовую переправу сезона длиной 480 метров

Спасатели напоминают: безопасность на льду зависит от соблюдения простых правил. Так, выходить на лёд можно только в светлое время суток при хорошей видимости. Для пешего перехода безопасным считается лёд толщиной не менее 10 см, для организованной пешей переправы — не менее 15 см.