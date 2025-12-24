Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске открыли третью ледовую переправу сезона длиной 480 метров

Спасатели рассказали, как устроена зимняя дорога через Амур.

Источник: Соцсети

В Хабаровске открылась третья в этом сезоне ледовая переправа. Она расположена на реке Амур — выезд с территории Центральной насосно‑фильтровальной станции МУП «Водоканал», сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Протяжённость переправы составляет 480 метров. Однако стоит учитывать: она не предназначена для проезда на противоположный берег. Основное назначение — обеспечение доступа служебного транспорта предприятия к месту проведения водолазных работ.

На объекте действует строгий режим: доступ для посторонних лиц и частного автотранспорта полностью закрыт. Переправу круглосуточно охраняют, а движение разрешено исключительно для служебного транспорта.

По данным на 23 декабря 2025 года, в Хабаровском крае работают три ледовые переправы: две — в Аяно‑Майском районе, одна — в Хабаровске.

Инспекторы ГИМС МЧС России усилили профилактическую работу на водоёмах. Они регулярно патрулируют прибрежные зоны и проводят разъяснительные беседы с рыбаками и горожанами. Особое внимание уделяют местам массового выхода людей на лёд.

Спасатели напоминают: безопасность на льду зависит от соблюдения простых правил. Так, выходить на лёд можно только в светлое время суток при хорошей видимости. Для пешего перехода безопасным считается лёд толщиной не менее 10 см, для организованной пешей переправы — не менее 15 см.

Выезд на лёд разрешён исключительно через оборудованные переправы. При этом важно строго соблюдать требования информационных знаков у въезда. На переправе запрещено останавливаться, двигаться рывками, разворачиваться, обгонять транспортные средства и заправлять автомобили. Также нельзя превышать грузоподъёмность, указанную на знаках.

Особую опасность представляет передвижение по водоёмам в условиях ограниченной видимости — при тумане или пурге. В таких ситуациях лучше воздержаться от выхода на лёд.

В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить на номер «112».