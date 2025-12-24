В Хабаровске открыли третью ледовую переправу сезона длиной 480 метров

В Хабаровске открылась третья в этом сезоне ледовая переправа. Она расположена на реке Амур — выезд с территории Центральной насосно‑фильтровальной станции МУП «Водоканал», сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Протяжённость переправы составляет 480 метров. Однако стоит учитывать: она не предназначена для проезда на противоположный берег. Основное назначение — обеспечение доступа служебного транспорта предприятия к месту проведения водолазных работ.
На объекте действует строгий режим: доступ для посторонних лиц и частного автотранспорта полностью закрыт. Переправу круглосуточно охраняют, а движение разрешено исключительно для служебного транспорта.
По данным на 23 декабря 2025 года, в Хабаровском крае работают три ледовые переправы: две — в Аяно‑Майском районе, одна — в Хабаровске.
Инспекторы ГИМС МЧС России усилили профилактическую работу на водоёмах. Они регулярно патрулируют прибрежные зоны и проводят разъяснительные беседы с рыбаками и горожанами. Особое внимание уделяют местам массового выхода людей на лёд.
Спасатели напоминают: безопасность на льду зависит от соблюдения простых правил. Так, выходить на лёд можно только в светлое время суток при хорошей видимости. Для пешего перехода безопасным считается лёд толщиной не менее 10 см, для организованной пешей переправы — не менее 15 см.
Выезд на лёд разрешён исключительно через оборудованные переправы. При этом важно строго соблюдать требования информационных знаков у въезда. На переправе запрещено останавливаться, двигаться рывками, разворачиваться, обгонять транспортные средства и заправлять автомобили. Также нельзя превышать грузоподъёмность, указанную на знаках.
Особую опасность представляет передвижение по водоёмам в условиях ограниченной видимости — при тумане или пурге. В таких ситуациях лучше воздержаться от выхода на лёд.
В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить на номер «112».