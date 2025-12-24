В России создали систему измерения статического электричества для промышленности

Как пояснил ученый, разработка актуальна для станкостроения и перспективна для применения в химическом производстве, где можно измерять статическое напряжение, чтобы, таким образом, исключить вероятность пожаров. По словам разработчика, волоконно-оптические датчики в отличие от применявшихся ранее электрических пожаробезопасны, потому что не содержат электричества. Кроме этого, у них более высокая чувствительность и частотность опроса, и волоконно-оптические датчики не чувствительны к электромагнитным наводкам. «В суровых средах, где станки и все время крутятся электромагнитные моторы, очень много различных наводок, к которым электричество чувствительно. В случае оптоволокна такого не происходит. Сделано такое устройство опроса, которое в разы дешевле, чем у конкурентов. Это позволяет открывать новые рынки применения волоконно-оптических систем. Это очень полезно как система измерения вибраций», — пояснил он.