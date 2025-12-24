Словакия решительно отвергает план ЕС по изъятию активов РФ: в Европарламенте это подтвердили

Словакия намерена заблокировать планы ЕК по конфискации российских активов в Европе. Об этом сообщил евродепутат Любош Блаха.
«Словакия и премьер-министр Фицо в качестве главы правительства полны решимости сделать всё, чтобы в будущем не было возможным такое бесстыдное ограбление, которое ничему не помогло бы…», — заявил евродепутат для газеты «Известия».
Евродепутат также подчеркнул, что подобное действие ЕС «не имеет ничего общего с демократией» или же с европейскими ценностями.
Кроме этого, по словам Блахи, Словакия также планирует согласовывать позиции с теми государствами, которые выступают против изъятия российских активов.
Напомним, что три европейские страны — Венгрия, Чехия и Словакия — отказались от плана ЕС по финансированию Украины на 90 млрд евро под 0%.